Dansk stjerne går viralt: Hvad laver han?

Victor Nelsson har en evne til at komme i situationer, der går viralt på sociale medier.

Forud for VM mødte en gruppe Galatasaray-fans eksempelvis op foran landsholdets hotel på dansk jord for at hylde danskeren. Noget, der blev fanget på video og gik viralt på sociale medier efterfølgende.

Og nu er en af Victor Nelssons egne aktioner også gået viralt.

Det er en situation fra kampen mellem Galatasaray og Ankaragücü onsdag aften. Her lå Ankaragücüs midtbanemand Taylan Antalyalı og ømmede sig, mens Victor Nelsson sad ved siden af. Det udnyttede danskeren så tilsyneladende til at fjerne Antalyalıs hårelastik.

Twitter-brugeren Out of Context Football har blandt andet delt videoen, som kan ses nedenfor, og den er i skrivende stund set godt tre millioner gange.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Med til historien hører, at Nelsson og Antalyalı nok kender hinanden lidt bedre end som så. Antalyalı er nemlig på kontrakt i Galatasaray, hvor han også spillede sammen med Nelsson i sidste sæson, inden han blev udlejet forud for denne sæson.

Victor Nelsson og Galatasaray vandt kampen 2-1 og topper den tyrkiske liga.