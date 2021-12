Dansk stjerne vækker forargelse med Beckham-billede

Smilene var brede og glæden stor, da Nadia Nadim i selskab med blandt andre David Beckham og Yaya Touré kastede stjernedrys over FIFA Arab Cup 2021, der er blevet afviklet i december.

Turneringen er kun for arabiske hold og er blevet afviklet af VM-værtsnationen på nogle af de stadions, der skal bruges næste vinter.

Og for at give begivenheden lidt ekstra opmærksomhed, har værterne og FIFA bedt Beckham med flere optræde og hylde de frivillige, der har arbejdet med turneringen.

Og heriblandt danske Nadim.

På de sociale medier har hun lagt en stribe billeder op af mødet, der også inkluderede den iranske landsholdslegende Mehdi Mahdavikia, den palæstinensiske Instagram-stjerne Wessam Qutob og 19-årige Ghanim Al-Muftah, der på trods af kaudalt regressionssyndrom, han lider af, er en offentlig og elsket person i Qatar.

Men hvad er det, Nadia Nadim laver der?

Er det et knæfald for et regime, der fordømmes vidt og bredt? Er det, fordi pengene er store og dermed svære at sige nej til? For det kan vel næppe skyldes, at den danske fodboldspiller ikke har sat sig ind i tingene.

Én dum beslutning. Be better

For, som flere pointerer som reaktion på billederne, er Nadia Nadim og hendes familie flygtninge fra Talibans regime i Afghanistan. Et regime som styret i Qatar åbenlyst har støttet.

- Tænk sig at flygte fra Taliban, vokse op og blive et forbillede ved at uddanne sig som læge, samtidigt med man er en af verdens bedste spillere for så at pisse det væk med én dum beslutning. Be better, skriver en Twitter-bruger.

En anden skriver:

- Hvor meget betaler de dig for at være en del af deres sportswashing? Folk dør i tusindvis i Qatar, og I er åbenlyst ligeglade, så længe I bliver betalt.

- Skam dig Nadia, alt dit pis om hvorfor du måtte flygte og hvor forfærdelige taleban er, var vel bare fri fantasi?? Hvor mange penge har du fået for at stille op til det teater?, spørger en tredje.

- Du skulle kraftedme skamme dig - fy for satan et regime at støtte. Tænk sig med alt det du har talt om at være flygtet fra som barn, så gør du det her mod alle de arbejdere der er døde under opførslen af det hele, tordner en fjerde.

Nadia Nadim vakte opsigt, da hun i september var med i et interview om Taliban og Afghanistan på Sky.

Reaktionerne er sjældent udelte på Twitter, hvor et hav af negative kommentarer er væltet ned over Nadim.

I september udtalte hun følgende til CNN i forbindelse med Talibans generobring af magten i Afghanistan:

- Det gør mig ked af det, og jeg bliver vred. Jeg synes ikke, at de fortjener det, og jeg synes ikke, at en terroristgruppe skal have så meget magt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nadia Nadims agent, svenske Michael Kallbäck, der i korte vendinger har givet udtryk for, at han og Nadia Nadim ikke ønsker at udtale sig om opholdet i Qatar eller vreden vendt mod hende.

