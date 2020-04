Dansk talent i New York: Lig bliver kørt væk i lastbiler

Coronavirus-pandemien har de seneste uger ramt USA hårdt, hvor især New York har været hårdt ramt. I staten New York har der således været mere end 90.000 smittetilfælde og mere end 2.000 dødsfald.

I New York kan det tidligere OB-talent Mathias Jørgensen fra sin lejlighed i New Jersey se, hvordan virussen på skræmmende vis påvirker storbyen.

I et interview med TV3 Sport forklarer han nu.

- Det er totalt lukket samfund. Det er dødt på alle gader og hjørne, og folk holder sig indenfor.

- Det er ret skræmmende for mig, der sidder herovre i det. Når man ser hospitalsskibe sejle langs Hudson-floden, og man ser lig, der bliver kørt væk i lastbiler, så begynder man også at få klumper i halsen. Uanset om man sidder inde i det, eller man sidder 50 minutter væk fra det (hvor Mathias Jørgensen bor, red.), så gør det stadig ondt at kigge på, siger Mathias Jørgensen.

Til daglig spiller Jørgensen for New York Red Bulls i MLS, hvor han har spillet siden 2018. Som følge af coronavirussen er ligaen imidlertid sat på pause, hvorfor den 19-årige dansker holder sig hjemme.

