Dansk teenager lyner: Første gang i 32 år

Det er ikke hver dag, en debutant sætter så markant et aftryk.

Den tidligere FCK-angriber Rasmus Højlund nettede lørdag to gange for Sturm Graz, og vi skal 32 år tilbage for at finde en lignende debut for klubben, fortæller statistik-firmaet Opta.

Den danske u-landsholdsspiller startede på banen i Bundesliga-opgøret mod WSG Tirol og fik udlignet hjemmeholdets føring, som ellers havde forarbejde fra danske Bror Blume. Med cirka et kvarter tilbage så det også ud til, at Højlund kunne blive matchvinder med målet til 1-2. Den drøm blev dog slukket fem minutter senere, da der blev scoret til 2-2.

Den 19-årige angriber blev lige pludselige østrigernes foretrukne transfermål, efter de i januar solgte Kelvin Yeboah til Genoa for omkring 45 millioner kroner.

Bagefter smed de lige under 20 millioner for den dengang 18-årige dansker, og det kunne FC København ikke sige nej til, eftersom Højlund ikke var tiltænkt den store rolle i den nærmeste fremtid for hovedstadsklubben.

Dermed blev han den første dansker i klubben siden Sigurd Kristensen i begyndelsen af 1990'erne.

Højlund nåede fem mål på 835 spilleminutter for FCK. Foto: Lars Poulsen

Det ligner ved første øjekast en win-win for alle parter.

Højlund greb i hvert fald første chance i den østrigske liga, der gennem de sidste år har vokset sig ret stærk - selvfølgelig med stenrige Red Bull Salzburg i spidsen.

De tager traditionelt førstepladsen i ligaen, men nummer to går i Champions League-kvalifikationen, og her er Sturm Graz godt med i grundspillet, hvor de har indtaget tredjepladsen.

Om få kampe deles ligaen ligesom i Superligaen, og så skal den endelige prøve stås. Også for Rasmus Højlund der skal vise, at den fine debut kan følges op af et kontinuerligt højt niveau.

