Dansk træner vinder sag: Skal have 3,7 mio. kroner

Han har lige vundet mesterskabet i Tjekkiet med Sparta Prag, og Brian Priske kan også glæde sig over en stor sejr uden for kridtstregerne.

For ifølge Het Nieuwsblad har Brian Priske for nyligt vundet en sejr i Arbejdsretten i Belgien, hvor han og Royal Antwerp har været uenige om et beløb på 3,7 millioner kroner.

Danskeren blev for et år siden fyret, og siden endte han med at stævne klubben, da danskeren var af den overbevisning, at han i forbindelse med fyringen ikke havde fået løn for maj, manglede en sejrsbonus over Union St. Gilloise, ikke havde fået feriepenge samt en fratrædelsesgodtgørelse.

Samlet altså et beløb på 3,7 millioner kroner, som Royal Antwerp har været uenig i, at Brian Priske skulle have.

Den danske succestræner kan altså udover mesterskabet nu glæde sig over, at Arbejdsretten i Belgien har givet Brian Priske ret.

Royal Antwerp skal altså betale danskeren 3,7 millioner kroner.

Den belgiske klub, der lige nu kæmper om at vinde Jupiler League, kan dog fortsat stadig anke afgørelsen, hvorfor det ikke er sikkert, at Brian Priske får sine penge lige nu.

Men det er et vigtigt skridt for danskeren mod at få det, klubben skylder ham.

Priske var træner for Royal Antwerp fra 2021 til 2022, og kort efter fyringen i den belgiske klub ringede Tomas Rosicky og Sparta Prag, og det har indtil videre været et strålende match.

Han har tidligere været træner i FC Midtjylland.