Danske Kaj måtte flygte ud af Kina efter fængsling og forhør

Løgne, fængsling, timelange forhør og til sidst en decideret flugt ud af landet.

Den tidligere Superliga-målmand Kaj Stefansens job som målmandstræner for det kvindelige kinesiske landshold udviklede sig slet ikke, som den tidligere professionelle målmand havde forventet.

Det fortæller han i et åbenhjertigt interview med Herning Folkeblad.

Helt grundlæggende handlede det om en manglende arbejdstilladelse, der trods næsten et helt år i landet aldrig landede på danskerens bord. Gang på gang fik han at vide, at de folk i fodboldforbundet, der skulle sørge for, at det gik i orden, havde styr på det.

'No problem, Kaj', var meldingen.

Men det blev et problem. For selvom den 51-årige midtjyde havde succes i sit job og flere gange oplevede ros fra de øverste instanser i kinesisk fodbold, var han grundlæggende på voldsomt tynd is, så længe den arbejdstilladelse ikke var en kendsgerning.

Det førte til en pludselig anholdelse i maj og fire timers forhør på politistationen.

'Han plantede løgnene'

Årsagen var, at det turistvisum, han opholdt sig på i landet, mens han ventede på arbejdstilladelsen, var udløbet. Det medførte en ifølge Kaj Stefansen barsk afhøring. Og der gik flere timer, før fodboldforbundet kom danskeren til undsætning. Først da lykkedes det ham at slippe ud.

Den solide opbakning fra eksempelvis landstræneren samt vicesportsministeren og vicepræsidenten i fodboldforbundet, Du Zhaocai, var ikke nok.

Kaj Stefansen, der fortæller, at han i løbet af sit ophold i Kina oplevede ting, folk i Danmark ikke vil tro, er ikke i tvivl om, at den egentlige årsag til hans mange problemer skyldtes teamchefen, som ikke brød sig om ham.

- Jeg er overbevist om, at det var teamchefen, som plantede løgnene om mig, siger han og fortæller, at han havde 'kompromitterende viden om en højtstående person tæt på landsholdene', og at det var den egentlige årsag til, at arbejdstilladelsen aldrig kom..

Han hverken kan eller vil dog gå i detaljer med, hvem der er tale om - eller hvad han har på vedkommende. Det drejer sig dog om en teamchef med tilknytning til Kinas kvindelandshold.

Kaj Stefansen i aktion som Ikast-målmand mod AaB i Superligaen foran folk som Søren Andersen og Lars Brøgger. Foto: Ole Kjær/Ritzau Scanpix

Risikoen for en mulig retsforfølgelse er ganske enkelt for stor til, at han vil fortælle om det i medierne.

De løgne, han refererer til, kom til udtryk i oktober, da Kaj Stefansen ankom til en landsholdssamling i Beijing. Her var der ingen, der ville tale med ham. End ikke tolken var til at få i tale. Først da Stefansen tvang ham, kom munden på gled.

Utryg og bange

Det viste sig, at de ansatte havde fået at vide, at Stefansen havde sagt 'nogle alvorlige ting' om landstræneren.

Ifølge Kaj Stefansen er der tale om det rene løgn.

Dråben der fik bægeret til at flyde over, eller nærmere skvulpe ukontrolleret var, da han fik at vide, at han ingen rettigheder ham, da arbejdstilladelsen endnu ikke var klaret.

- Jeg blev utryg og bange for første gang. Så kunne jeg i princippet ryge i fængsel ved den mindste konflikt eller misforståelse, siger han og fortæller, at han skyndte sig hjem til Danmark.

Kaj Stefansen er fra Herning og har tidligere spillet som professionel målmand for blandt andre Ikast fS, Silkeborg IF, FC Midtjylland og Esbjerg fB. Efter karrieren gik han i gang med at arbejde som målmandstræner, hvilket har ført ham over Esbjerg fB, FC Fredericia, SønderjyskE og altså senest det kinesiske kvindelandshold.

Han fortæller i interviewet, at han ikke er skræmt mere af oplevelsen, end at han sagtens kan forestille sig at rejse ud igen, hvis muligheden byder sig.

