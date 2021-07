Dansker åbner målkontoen i USA

Malte Amundsen scorede natten til mandag sit første mål for New York City FC

Malte Amundsen skiftede noget overraskende i februar til den bedste fodboldrække i USA, Major League Soccer, da Vejle solgte den 23-årige dansker til New York City FC for omkring ti millioner kroner.

Det har været en fin start i New York for den danske venstreback, hvor han har fået spilletid i 13 ud af 14 kampe indtil videre i denne sæson.

Natten til mandag kom det første mål så for Amundsen i New York City FC's 5-0-storsejr over Orlando City.

Foto: Vincent Carchietta/Ritzau Scanpix

Efter flot kombinationsspil modtag den tidligere Vejle-spiller en 'Laudrupsk' aflevering i feltet fra holdkammerat Alfredo Morales, som Malthe Amundsen sikkert sparket ind til 4-0.

Malte Amundsen startede sin professionelle karriere i HB Køge, inden turen gik til norske Rosenborg. Her blev det dog ikke til den store succes for danskeren, der vendte hjem til Danmark, hvor han tørnede ud for Vejle, inden det amerikanske eventyr gik i gang.

New York City ligger nummer seks i den øst-konferencen i Major League Soccer. De syv bedste i hver konference går videre til slutspillet, hvor der kæmpes om det amerikanske mesterskab.

