Dansker er midtpunkt i transferkrig

Han har scoret seks gange og lagt op til fem mål i denne sæson i Allsvenskan. For en forsvarsspiller er det ganske eminent, og det har ikke overraskende også kastet masser af interesse af sig.

IFK Norrköbing-dansker Rasmus Lauritsen er ønsket i Dinamo Zagreb, men der foregår lige nu et spil om, hvad danskeren skal koste.

Lauritsen har kun lidt mere end et år igen af sin aftale med den svenske klub, men den 24-årige forsvarsspiller koster alligevel et tocifret millionbeløb.

Og det beløb fortæller det kroatiske medie Jutarnji, at Dinamo Zagreb ikke har lyst til at betale.

Dermed er der stillingskrig mellem de to klubber, og det bliver nok ikke løst lige foreløbig. Det kroatiske transfervindue lukker først den 19. oktober, så Dinamo Zagreb har muligheder for at sondere markedet for alternativer til den tidligere Vejle-, Skive- og FC Midtjylland-spiller.

Ifølge Jutarnji er Rasmus Lauritsen allerede nået enighed med den kroatiske klub, så det er ikke ham, der hænger i bremsen. Men der er tre, der skal være enige, og lige nu er IFK Norrköbing ikke interesseret i at sælge - i hvert fald ikke til de penge, Zagreb vil betale.

Med til historien hører, at det svenske transfervindue lukkede for en måned siden, så det bliver svært for Norrköbing at finde en erstatning for danskeren. Det kan også være med til at presse prisen op.