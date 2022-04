Dansker har massiv succes i udlandet: - Kan blive endnu bedre

Den unge dansker nyder stor succes i den østrigske storklub Sturm Graz. Højlund trives godt under pres og tillid fra klubben, og han mener selv, at han har potentiale til mere

Resultaterne taler for sig selv.

Rasmus Højlund er lige fyldt 19 år, og han banker kasser ind på samlebånd for sin klub Sturm Graz..

Seks mål i ni kampe i den østrigske Bundesliga må siges at være imponerende af den unge dansker, men han mener selv, at han har endnu mere at give.

- Jeg kan blive endnu bedre, end jeg er nu, siger Rasmus Højlund til Ekstra Bladet.

- Jeg har altid vidst, at jeg har nogle kvaliteter, som der selvfølgelig altid kan udvikles på. Jeg synes stadig, at jeg kan lægge på. Det går godt, det kan jeg ikke lægge skjul på. Jeg tror dog stadig, at der er flere niveauer at hente.

Senest blev Højlund matchvinder i søndagens topbrag mellem Sturm Graz og Rapid Wien, og fortsætter dermed sin gode form.

Artiklen fortsætter under billedet..

Højlund bliver hyldet af Sturm Graz fansene efter sit vindermål i søndagens kamp imod ligarivalerne fra Rapid Wien. Foto: Imago/Eibner-Pressefoto/Expa/Sch

Opskriften på succes

Danskeren bifalder taktikken i Sturm Graz, som han mener, passer godt til hans spillestil, men ifølge Højlund er der flere faktorer, som får ham til at præstere på et højt niveau.

- Spillemåden hernede passer mig rigtig godt, og jeg får lov til at bruge mine spidskompetencer. De spiller meget direkte, og det kan jeg godt lide som angriber, siger han.

- Samtidig får jeg meget tillid, og jeg har fået meget ansvar. Jeg kan godt lide at have et pres på mine skuldre. Jeg kan godt lide, at klubben har forventninger til mig. Især når man får tillid, og man føler sig tilpas.

Rasmus Højlund blev solgt i januar fra FCK til Sturm Graz. Et skifte som Højlund skulle vende sig til. Men efter ankomsten til Østrig er det kun gået en vej.

- Det har været rart at få den tillid hernede, som har været med til at gøre at jeg kan blomstre. Det tror jeg, er den store grund til, at det går så godt, siger han.

- Hernede får jeg mulighed for at udvikle mig, men jeg får også mulighed for at vise, hvad jeg kan.

Sammenligner man danske Rasmus Højlund med sine jævnaldrende fodboldkolleger i de europæiske topligaer, ligger danskeren også helt i top.

Han har nemlig scoret 11 mål på tværs af turneringer i denne sæson, hvorimod andre prominente fodboldspillere under 20 år har scoret ti mål. Heriblandt Florian Wirtz og Adam Hlozek. Selvom man tager højde for niveauforskellen er danskeren en del af de bedste unge spillere under 20 i Europa.

'Tager en dag ad gangen'

Højlund vil gerne fokusere på sin tid i Sturm Graz, og han vil ikke tænke for meget på fremtiden.

- Jeg synes, det er godt sted, jeg er lige nu for mig og min udvikling. Man skal jo ikke sige nej til noget, men jeg er glad for at være her, siger Højlund.

- Alt kan ske i et transfervindue, men når det så er sagt, er mit fokus hos Sturm Graz.

19-årige Højlund vil gerne vise sig mere frem i Sturm Graz, hvor han føler sig som en del af et spændende projekt, som klubben har gang i.

- Jeg synes også, vi har et godt hold, og derfor føler jeg mig som en del af et spændende projekt.

- Lige nu tager jeg en dag ad gangen, siger Rasmus Højlund til Ekstra Bladet.

Sturm Graz cementerede andenpladsen efter weekendens sejr over Rapid Wien, der ligger på tredjepladsen i ligaen.RB Salzburg fører ligaen med 12 point.