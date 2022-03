Dansker i flydrama for at undslippe Putin

Anders Dreyer er efter et nervepirrende døgn omsider tilbage i Danmark, hvor FC Midtjylland håber på at kunne tilknytte ham

Fodboldlandsholdets Anders Dreyer har det seneste døgn været gennem noget af en neglebider for at slippe ud af Vladimir Putins klør i Rusland.

Danskeren måtte svede gennem utallige timer i Kremls baghave, da han i Moskvas Sheremetyevo lufthavn måtte se sin livline ud af Rusland blive udsat igen og igen.

FIFA har som konsekvens af den russiske invasion af Ukraine givet udenlandske fodboldspillere i Rusland mulighed for at suspendere deres aftaler med deres klubber frem til 1. juli.

Et træk som gør ondt på Vladimir Putin, da han ynder at bruge sporten til at blive set i et positivt lys, og han vil utvivlsomt bruge de spillere, der bliver i landet, i sin propaganda.

Anders Dreyer valgte tidligt fredag morgen, at suspendere sin aftale i Rubin Kazan og sætte kurs mod Danmark.

FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein afslørede senere på dagen, at han var involveret i flugtplanen ud af Rusland for sin tidligere spiller.

Dreyer og Midtjylland har en mundtlig aftale, har Steinlein fortalt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kort før klokken 11 lokal tid gik Anders Dreyer i luften fra Kazan med kurs mod Moskva.

Turen ud af Rusland endte med at blive en nervepirrende oplevelse, før han kom fri af den russiske bjørn.

Den endelige udvej var nemlig det privatfly, som FC Midtjylland med hjælp fra Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, havde chartret til Beograds Nikola Tesla Lufthavn.

Forbindelsen til Serbien blev bare konstant ved med at slippe gennem fingrene på Anders Dreyer.

Det internationale forbud mod fly fra Rusland betyder, at det er kompliceret at komme ud af Rusland.

Samtidig giver anholdelsen af den amerikanske basketballspiller Brittney Griner anledning til eftertanke for de atleter, der forsøger at komme ud.

Den dobbelte OL-guldvinder blev knaldet for besiddelse af hash under et lignende forsøg på at forlade Rusland som en reaktion på invasionen.

Alt det har Anders Dreyer haft rig lejlighed til at tænke over, da den planlagte afgang klokken 21 Moskva-tid først blev skubbet fire timer og siden yderligere udsat.

Men præcis klokken 4.24 om natten kom Dreyers Airbus 330 i luften i Moskva - syv en halv time senere end planlagt.

Han landede i de tidlige morgentimer i Beograd, hvor hans privatfly stod klar til at ordne den sidste etape.

FC Midtjylland har ifølge direktør Claus Steinlein en mundtlig aftale med Anders Dreyer for resten af sæsonen, men det er ikke sikkert, at Divisionsforeningen giver grønt lys til at han kan spille.

