Dansker i opsigtsvækkende transfer

Uffe Bech har den seneste måneds tid stået uden kontrakt, men den nylige Hannover 96-spiller, der tilbagte efteråret på lån i Brøndby IF, har nu fundet en ny klub, hvis man skal tro det tyske medie 90min.de.

Mediet skriver, at Uffe Bech er ny mand hos den græske storklub Panathinaikos, og at flæjspilleren har skrevet en kontrakt på tre år. Skiftet omtales også på det græske site in.gr.



Det er også oplysninger, som Ekstra Bladets græske pressekilder kan bekræfte. Alt er faldet på plads, og nu afventer kun den officielle afsløring af danskeren, der kan ske når som helst, erfarer Ekstra Bladet.



På Uffe Bechs Instagram-profil kan man da også se, at danskeren befinder sig i solen med et græsk flag i baggrunden tidligere tirsdag.

I dag 26-årige Uffe Bech skiftede i 2015 fra FC Nordsjælland til Hannover 96. Han har spillet 13 Bundesliga-kampe.

Panathinaikos har haft fire danskere i klubben: Claus Nielsen, René Henriksen, Jan Michaelsen og senest Rasmus Thelander, der spillede 31 kampe fra 2015 til 2017. Klubben sluttede på ottendepladsen i den bedste græske liga sidste sæson.

