Dansker scorer stort træner-job

Danske Brian Riemer er ny cheftræner i den belgiske fodboldklub Anderlecht. Det oplyser Brentford, der hidtil har haft Riemer ansat som assistent, på Twitter.

Anderlecht, der har Jesper Fredberg som sportsdirektør, bekræfter også nyheden på sin hjemmeside.

Hos Brentford var Brian Riemer assistent under cheftræner Thomas Frank, der er ked af at miste sin højrehånd.

- Jeg er samtidig meget glad på hans vegne over, at han har fået en velfortjent mulighed for at blive cheftræner i en topklub med en fantastisk historie i Belgien og hele Europa.

- Ambitionen om at blive cheftræner er vokset hos Brian i de seneste år, men han var ekstremt glad i Brentford og at være en del af et spændende projekt her, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside.