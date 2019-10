Dansker scorer topjob i Bundesligaen

Det er efterhånden sjældent, vi ser danskere på store, indflydelsesrige poster i international fodbold.

Nu har 56-årige Keld Bordinggaard scoret en stor post i en af de europæiske topklubber.

Champions League klubben Bayer Leverkusen har således hyret danskeren som teknisk rådgiver.

- Jeg er ansat i en rolle som rådgiver for sportsdirektør Simon Rolfes. Rådgivningen handler både om strategiske og fodboldfaglige spørgsmål, siger Keld Bordinggaard til Ekstra Bladet.

Han har en lang fortid som toptræner. Både som assistent for Morten Olsen i starten af dette årtusind samt som U21-landstræner og assistent for Kasper Hjulmand, da de var i Mainz fra sommeren 2014 til februar 2015.

Keld Bordinggaard (tv) ses her sammen med Kasper Hjulmand og målmandstræner Stephan Kuhnert, da de stod med ansvaret i Mainz. Foto: Torsten Silz, Ritzau Scanpix.

Inspirerende samarbejde

Keld Bordinggaard startede for et par år siden selskabet Bordinggaard Football, hvor han rådgiver fodboldklubber. Koblingen til Bayer Leverkusen blev skabt i 2017, da han mødte klubbens nuværende sportsdirektør Simon Rolfes i forbindelse med UEFA masteruddannelsen, som 75 tidligere topspillere rundt i verden nu har gennemført.

- Min opgave handler både om strategisk rådgivning og teknisk rådgivning. Det handler blandt andet om, hvad der sker med spillets udvikling? Hvad skal Leverkusen gøre for at forsvare positionen som en Champions League-klub om tre-fem år? Hvad skal klubben ændre og tilpasse for stadig at udvikle sig?

- For mig er det stimulerende og meget inspirerende at samarbejde med en klub på Champions League-niveau, forklarer Keld Bordinggaard.

Samarbejdet med Bayer Leverkusen betyder, at den 56-årige dansker mindst én gang om måneden er i Tyskland for at fremlægge sine analyser og diskutere eventuelle tiltag i klubben.

Keld Bordinggaard føler, at det er meget inspirerende at samarbejde med en klub i Champions League-niveau. Foto: Carsten Andreasen, Polfoto.

Stor respekt for Keld

Simon Rolfes blev udnævnt som sportsdirektør i Bayer Leverkusen 1. december sidste år. Og med kendskabet til danskerens strategiske og fodboldfaglige evner blev samarbejdet forholdsvis hurtigt etableret.

- Vi har startet et meget vellykket samarbejde med Keld Bordinggaard, og vi er glade for, at han vil være klubbens tekniske rådgiver. Det er vigtigt, vi samarbejder med indsigtsfulde og professionelle partnere i europæisk fodbold. Til den kategori hører Keld. Og det er baggrunden for, at jeg samarbejde med ham, siger Simon Rolfes, sportsdirektør i Bayer Leverkusen, til Ekstra Bladet.

Keld Bordinggaard er i forvejen tilknyttet Vejle i en konsulentrolle. Han står med ansvaret for hele klubbens talentudviklingsprogram. Han har således også ansvaret for udviklingen af klubbens trænere på de ældste ungdomsårgange.

Keld Bordinggaard er i første omgang ansat på en aftale, der løber frem til sommeren 2021 i Bayer Leverkusen.

Se også: Krig om fodboldcenter: Nu får han opbakning fra verdensstjerner

Se også: Idemand i dyb strid med OB om fodboldcenter

Se også: Fodboldlegender går til angreb efter udelukkelse: Det er helt urimeligt!