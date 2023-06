Dansker skal ikke tilbage til Rusland

Oliver Abildgaard har været gennem en turbulent periode i Rubin Kazan efter Ruslands invasion af Ukraine.

Da Rusland indvaderede Ukraine var det danske midtbaneanker skadet, og drog derfor retur til Danmark, da det ikke gav mening at suspendere aftalen med Rubin Kazan, som mange andre af klubbens udenlandske spillere gjorde, kort før sommerpausen.

I denne sæson har han så gjort brug af muligheden for at suspendere sin aftale, hvor han tilbragte efteråret i Celtic, mens han i vinter drog til Hellas Verona. Nu står fremtiden på vid gab.

Ifølge sport.business-gazeta.ru er det i hvert fald ikke planen, at han skal retur til Rubin Kazan, som han er på kontrakt hos frem til 2024. Rubin Kazan-spillerne vender i morgen retur fra ferie, hvor de skal gennemgå et større lægetjek, før de skal på træningslejr.

Det bliver altså uden 27-årige Oliver Abildgaard, der ikke har tænkt sig at fortsætte i Rubin Kazan. Ifølge mediets oplysninger har Oliver Abildgaard rigeligt med tilbud fra flere af Europas bedste ligaer til at fortsætte andetsteds.

Verona vil beholde ham

La Gazzetta dello Sport skrev så sent som i går, at Hellas Verona, som Abildgaard spillede for i foråret, også gerne vil beholde ham. Det kræver dog, at de starter forhandlinger med Rubin Kazan, og lige nu er det ikke tilfældet, skriver sport.business-gazetta.ru.

Rubin Kazan ønsker at indbringe en transfersum for Oliver Abildgaard, og derfor er en ny suspendering af hans aftale den sidste udvej. Rubin Kazan er også allerede gået i gang med at finde en afløser til midtbanen.

Oliver Abildgaard tog til russisk fodbold fra AaB i 2020, og udviklede sig hurtigt til en fanfavorit og stor profil. Efter invasionen af Ukraine har han forsøgt at kickstarte karrieren hos Celtic og Hellas Verona.

Hos sidstnævnte blev det til 13 kampe i Serie A, hvor han mod slutningen af den ordinære sæson var fast mand. Man lykkedes også lige akkurat med at sikre sig endnu en sæson i Serie A efter en playoff-kamp mod Spezia.