Dansker skifter til belgisk storklub

Casper Nielsens skifte til den belgiske storklub Club Brugge er gået igennem.

Mandag skriver klubben, at Nielsen officielt er Club Brugge-spiller. Søndag oplyste Club Brugge, at man var nået til enighed med Nielsens nu tidligere klub, Royale Union Saint-Gilloise, om at købe danskeren.

De sidste detaljer skulle dog på plads, og det er de altså kommet nu.

Den 28-årige midtbanespiller bliver i Club Brugge holdkammerat med Andreas Skov Olsen, som søndag sikrede klubben en sejr i den belgiske Super Cup, da han scorede det eneste mål i en sejr på 1-0 over Gent.

Casper Nielsen var i sidste sæson en af profilerne hos oprykkerholdet Royale Union Saint-Gilloise, der meget overraskende var tæt på at vinde det belgiske mesterskab.

Henimod afslutningen på sæsonen blev oprykkerholdet dog overhalet af netop Club Brugge og måtte nøjes med andenpladsen.

Casper Nielsen, der har en fortid i Esbjerg og OB, blev i foråret udtaget til landsholdet af Kasper Hjulmand, men midtbanespilleren fik dog ikke sin debut i rødt og hvidt.

