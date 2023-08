Dansker smidt på porten: - Frustreret og skuffet

Fodboldverdenen er kold og kynisk.

Det mærkede Michael Silberbauer på egen krop tirsdag morgen i Holland.

Her blev den 42-årige dansker nemlig fyret i FC Utrecht efter blot omkring ni måneder i fodboldklubben.

Siden Michael Silberbauer fik det kedelige spark, har han ikke udtalt sig til medier. Men det gør han nu til Ekstra Bladet.

- FC Utrecht står mit hjerte meget nært. Så da jeg fik muligheden for at komme tilbage til byen, som min familie og jeg holder så meget af for at skabe et fodboldhold med et offensivt og moderne udtryk, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg måtte gribe den, siger den tidligere FC København-spiller og fortsætter:

Danskeren har spillet flere landskampe. Foto: Jens Dresling

- Jeg har nydt hvert et øjeblik, siden jeg tiltrådte i 2022. Først som assistent og siden som cheftræner. Vi er nået et stykke i den udvikling, som klubben og jeg har ønsket. Men ikke langt nok.

- Det er både frustrerende og skuffende. Hovedansvaret er selvfølgelig mit. Jeg ønsker klubben det bedste. FC Utrecht vil altid være en stor del af mig.

Hollænderne forklarede blandt andet fyringen af Michael Silberbauer med, at han ikke har skabt stabilitet.

Men når det kommer til stabilitet, så er den hollandske fodboldklub ikke selv ret gode til at skabe den.

I hvert fald ikke på trænerposten.

Michael Silberbauer. Foto: Gregers Tycho

Hvis vi tager et kig på listen over chefer på sidelinjen i FC Utrecht, så har der været hele 15 trænere siden 23. december 2008.

Derfor har FC Utrecht ikke for vane at have den store tålmodighed, når resultaterne begynder at halte bare en anelse.

Selvom trænereventyret i FC Utrecht ikke gik som håbet, som har Michael Silberbauer fortsat drømme for fremtiden.

- Nu vil jeg se tiden og mulighederne an. Men jeg drømmer om at blive en del af ambitiøst setup med en klar retning for fremtiden og nogle gode menneskelige værdier, siger han afsluttende.