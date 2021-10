Dansker vinder halv million på gule kort

En tipper fik valgt de helt rigtige gule kort i weekenden - det sikrede ham en gevinst på over en halv million kroner

Det kan være en ganske indbringende forretning at holde øje med fodboldens bisser.

I hvert fald var der i weekenden stor succes og ditto økonomisk gevinst for en københavnsk tipper, der havde placeret et væddemål på en række gule kort til få hundrede kroner hos Unibet - og endte med en gevinst på mere end en halv million kroner.

Han havde fundet ni kampe i Serie A, Ligue 1 og La Liga, hvor han havde udset sig specifikke spillere, der skulle modtage et gult kort.

Han valgte et system - 'sevenfolds' - der resulterede i 36 væddemål til hver ti kroner. En gevinst krævede, at syv af de væddemål gik hjem.

Og det gjorde de.

Faktisk røg tipperen blot af på et enkelt gæt, da Real Betis' argentinske midterforsvarer Germán Pezzella ikke modtog en advarsel i kampen mod Villarreal.

Men ellers var der gule kort til Liverpools James Milner, PSG's Presnel Kimpembe, Atalantas Marten de Roon, Real Sociedads Mikel Merino, Espanyols Óscar Gil, Celta Vigos Hugo Mallo og Vitesses Riechedly Bazoer.

Et enkelt væddemål blev neutraliseret, da Granadas Germán Sánchez slet ikke kom på banen og af naturlige årsager aldrig var i spil til at få et gult kort.

Et flot væddemål, der resulterede i en samlet gevinst på 512.875 kr.

Du kan se vinderkuponen her: