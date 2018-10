David Beckham afslører: Det her fortryder jeg mest

David Beckham har aldrig været bleg for at vove sig ud på modens nyere og mere dristige stier, uanset om det handler om at springe i fancy kluns eller præsentere lystige frisurer i alle varianter fra kort over langt og en periode med mohikaner-garn.

Den 43-årige legende kan bære kjole og hvidt, nålestribet eller blive fanget sammen med Victoria iført simpel sarong i Sydfrankrig, og det meste af det er gået godt.

Men United-legenden har dog været ude i et modestunt, han den dag i dag fortryder, afslører han over for det australske medie ’The Sunday Project’, der har fået adgang til Beckham i forbindelse med hans rundrejse Down Under og projektet ’Invictus Games, som er et velgørenheds-arrangement for krigsveteraner.

Prins Harry er i øvrigt involveret i netop det projekt, men det er en helt anden og verdensberømt politiker, der indtager den anden hovedrolle i forbindelse med dét, David Beckham i dag stadig ærgrer sig pænt over.

Det afslører han i interviewet, hvor han bliver spurgt, om der er noget han fortryder.

- Der er et billede, som jeg har hjemme i mit hus, af mig og den store Nelson Mandela. Jeg har cornrows, siger David Beckham grinende – og nærmest helt forundret over sin egen dårskab.

- Jeg sad der med den fantastiske og inspirerende mand – og jeg sad der med cornrows, siger han og kan tilsyneladende stadig ikke helt fatte det.

Nelson Mandela og David Beckham i 2003. Den sydafrikanske legende døde ti år senere. Foto: AP

Billederne af den tidligere sydafrikanske præsident og fodboldspilleren er IKKE taget i 2010 i forbindelse med VM i fodbold – men derimod i 2003, da England spillede en venskabskamp i Durban mod Sydafrika.

Dagen inden kampen kom begge holds spillere i audiens hos Nelson Mandela, der såmænd også havde en dagsorden: Han kæmpede for at få slutrunden til Sydafrika, og det projekt lykkedes – cornrows eller ej.

David Beckham var også med omkring truppen i 2010 – men backstage som en art 24. mand, efter som den dengang 34-årige spillers karriere var flyttet lidt på aftægt i AC Milan, og stjernen blev desuden slemt skadet i sin ene akillessene i en klubkamp op til slutrunden.

Han nåede i alt 115 landskampe for England, og trods tidens hærgen ligner David Beckham stadig en mand, der uden problemer holder kampvægten der, hvor den var i storhedstiden. Det er dog ikke helt ligetil, afslører han i det australske interview.

- Det er en kamp, når du bliver ældre og har børn, der skal op, ud af huset og i skole. Jeg vil gerne være et godt eksempel for dem, og samtidig behøver du ikke bruge formuer på at gå i fitnesscentre – tre-fire gange om ugen følger jeg min datter i skole. Jeg lader bilen stå, og så spadserer vi sammen – det er de små ting, der gør en forskel, siger David Beckham.

