David Beckham har malet gigantisk Messi-portræt

Hvis alt går efter planen, får Lionel Messi sin længe ventede debut for Inter Miami 21. juli.

En af klubbens ejere, legenden David Beckham, har i den grad sørget for at skabe opmærksomhed om den lille argentiners ankomst til solbyen i Florida.

En gigantisk væg i Miami er blevet prydet af Messis skæggede og smilende ansigt, og David Beckham har endda selv været med til at sætte kolorit på det storslåede maleri.

Hans kone, Victoria Beckham, har på Instagram delt en video af sin mand, der maler det hvide på Messis tænder - én tand ser ud til at være næsten en meter lang.

- Jeg synes, David har gjort et godt stykke arbejde med at male Messi her i Miami, siger Victoria Beckham i videoklippet.

- Er der overhovedet noget, David Beckham ikke kan? spørger hun ledende.

Det er dog uvist, hvor stor en del af det prægtige kunstværk David Beckham har stået for.

Det er nemlig den argentinske kunster Maximiliano Bagnasco, der står bag det kolossale vægmaleri.

Bagnasco har også malet flere store værker af kendte sportsstjerner som f.eks. Messis landsmand Diego Maradona og Formel 1-køreren Max Verstappen

- Vi er her foran den gigantiske Messi. Vi venter på at byde ham velkommen. Tak for at kigge forbi (til David Beckham, red.). Du er et ikon, siger kunstneren til Beckham i et videoklip på Twitter, hvori de to befinder sig i en lift foran det store maleri af Messi.