DBU-formand om Infantino: Der er behov for ro

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) kommer også de næste fire år til at hedde Gianni Infantino.

Det står klart, efter at han onsdag blev genvalgt af de 211 medlemslande uden modkandidater på en FIFA-kongres i Paris.

Det danske fodboldforbund, Dansk Boldspil-Union (DBU), har dermed også været med til at genvælge den schweizisk-italienske præsident, der har stået i spidsen for FIFA siden februar 2016.

Ifølge formand for DBU Jesper Møller skyldes det blandt andet, at der er behov for stabilitet i toppen af international fodbold.

- Der har været og er et behov for at få ro på og give FIFAa en chance for at eksekvere de mange reformer, der er vedtaget de sidste par år for at komme ud af det morads, der har været, siger Møller.

Han henviser blandt andet til den korruptionsskandale, der fik FIFA's forrige præsident, Sepp Blatter, til at gå af.

Jesper Møller håber på, at man nu i FIFA kan lægge fortiden bag sig og i stedet kigge mere fremad.

- Men der er da fortsat grundlag for en sund skepsis. Det tror jeg da i hvert fald, at nogle af os har. Fortiden skræmmer jo, og det tager lang tid at genvinde tilliden over for verdenssamfundet, fans og alle andre der elsker fodbold, så der er brug for ro og kontinuitet, siger DBU-formanden.

Det danske fodboldforbund vil i de næste fire år holde FIFA-præsidenten op på de løfter, han har givet om blandt andet at skabe øget åbenhed i forbindelse med spillerhandler og et større fokus på kvindefodboldens udvikling, lyder det fra Jesper Møller.

- Der er også behov for yderligere reformer på en række områder. Det bliver nu kontrolleret, hvorvidt de penge, FIFA giver til sine medlemslande, bliver brugt til fodbold.

- Men jeg kan jo også godt læse aviser, og jeg kan se, at der stadig er problemer i nogle lande med korruption, så vi vil presse på for, at FIFA sikrer, at pengene også bliver brugt til fodbold, siger Jesper Møller.

