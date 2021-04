DBU-formand: 'Spillerne skal ikke straffes'

Ingen national ligadeltagelse. Forvist fra landshold. Slut med EM- og VM-drømme.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og flere nationale fodboldforbund har haft den helt store sabel fremme og rasle det seneste døgns tid.

12 europæiske storklubbers annoncering af en lukket Super League uden om UEFA har skabt kaos i fodboldverdenen. Et kaos, som spillerne i de 12 klubber ender med at blive store tabere i.

Forbundene truer blandt andet med, at spillerne på de pågældende hold ikke kan optræde på deres respektive landshold.

Men selv om Dansk Boldspil-Union (DBU) støtter op om UEFAs udmelding om hårde sanktioner, så mener DBU-formand Jesper Møller ikke, at spillerne i de 12 klubber skal smides af landsholdene, som det står lige nu.

- Jeg synes, det er for langt at gå. Jeg synes, man skal lade spillerne være i fred - både landsholdsspillere og klubspillere, siger han.

- Det her er noget, vi må arbejde med som fodboldledere. Jeg synes ikke, vores spillere skal rodes ind i alt det her.

Dog er han ikke blind for, at såfremt klubberne smides ud af Uefa, og dermed træder ud af fodboldfællesskabet, så kan spillerne blive tvunget til at skifte klub - hvis det er muligt - for ikke at blive ramt af sanktioner.

- Det er klart, at enten er man en del af fodboldens pyramidesystem både som klub og spiller, eller også er man ikke. Og er man ikke det, så får det selvfølgelig nogle konsekvenser, lyder det fra Jesper Møller.

Læs mere om de 12 udbrydere her: Krig for milliarder: Det beskidte dusin

- Men dem er vi nødt til at kigge på, fordi der er noget jura i det her. Der er nogle standardspillerkontrakter og så videre, og det vil jeg ikke begynde at kloge mig på. Men det er der andre, som allerede er i gang med at kigge på.

Når han som del af UEFA de kommende dage skal drøfte de mulige sanktioner med sine kolleger, vil han være opmærksom på, at spillerne er uden skyld i den prekære situation.

- Det er synd for dem. De har ikke fortjent at blive bragt i denne her situation. De spiller fodbold, fordi de elsker det. Det ved jeg, fra når jeg snakker med spillerne både i vores klubber og på landsholdet, siger han.

UEFAs eksekutivkomité har møde fredag, hvor Jesper Møller forventer, at de 12 klubber ekskluderes fra alle europæiske turneringer under UEFA. Hvis juraen tillader det, med omgående virkning.

Det vil sende Real Madrid, Chelsea og Manchester City ud af denne sæsons Champions League og efterlade Paris Saint-Germain som eneste tilbageværende hold i semifinalerne.