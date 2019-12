De står i vejen for Liverpools totale dominans

Liverpool fejlede sidste gang, de havde muligheden for at blive verdens bedste hold. Denne gang står de blandt andet overfor 'Gabigol', strandfodboldspillere og Xavis tropper

Liverpools ustoppelige march mod verdensherredømmet kommer på prøve, når de i Qatar skal konkurrere med de succesrige hold udenfor Europa til Klub-VM.

Sidst Liverpool sensationelt vandt Champions League, måtte de se sig slået af Säo Paolo i finalen til det efterfølgende verdensmesterskab for klubhold. Du kan se alle turneringens kampe på Ekstra Bladet, når Liverpool og de andre Champions League-vindere kæmper for at blive verdensmestre i klubfodbold.

Turneringen har kun haft vindere fra Europa og Sydamerika. Derfor må det også forventes, at den største udfordring for Premier League-topholdet vil være brasilianske Flamengo, som for under en måned siden kunne krones som vindere af Copa Libertadores.

'Gabigol' scorede to sene mål til at sikre sejren mod River Plate. Foto: Henry Romero/Ritzau Scanpix

Veteraner fra europæisk fodbold

De sprudlende brasilianere kommer til Qatar med en masse gamle kendinge fra europæisk fodbold.

Holdkortet tæller aldrende brasilianske veteraner som Diego Ribas, Rafinha, Filipe Luis og straffesparks-specialisten Diego Alves, men de bliver ført frem af et tidligere stortalent, der fejlede i Europa.

Gabriel 'Gabigol' Barbosa blev helten i Copa Libertadores-triumfen, og selvom han ikke var nogen succes i Inter, så har han været glohed i Flamengo med 25 mål i den brasilianske liga.

Mens de brasilianske stjerner er taget til hjemlandet efter at have aftjent værnepligt i Europa, så har turneringens europæiske veteraner søgt mod mellemøsten for en bedre tilværelse. Værternes repræsentant Al-Sadd bliver trænet af Barcelona-legenden Xavi, og har den mangeårige Atletico Madrid-profil Gabi under sig.

Det var ikke mange mål Bafétimbi Gomis fik scoret for det franske landshold, men han har i den grad fundet målnæsen frem som 34-årig. Han scorer mål som aldrig før for Al-Hilal. I Saudi Arabien har han fået selskab af Sebastian Giovinco, der har forlænget sin exil fra europæisk fodbold efter en længere periode i Toronto.

Deltagere til Klub-VM Spiller turneringens første runde Ny Kaledonske Hienghène Sport - vindere af Oceaniens Champions League Qatarske Al-Sadd - deltager som værtsnationens, da de har vundet det nationale mesterskab Intræder i kvartfinalen Mexicanske Monterrey - vindere af Nord- og Mellemamerikas Champions League Tunesiske Espérance de Tunis - vindere af Afrikas Champions League Saudi Arabiske Al-Hilal - vindere af Asiens Champions League Indtræder i semi-finalen Brasilianske Flamengo - vindere af Copa Libertadores Engelske Liverpool FC - vindere af UEFA Champions League Vis mere Luk

Strandfodbold-specialister

Turneringens kulørte indslag kommer fra øen Ny Kaledonien. De er repræsenteret af Hienghène Sport, der skal spille turneringens første kamp mod Xavi og Al-Sadd.

De vandt Oceaniens Champions League og brød dermed de new zealandske klubbers dominans i turneringen. Landet hører under Frankrig, men befinder sig under 1500 kilometer fra Australiens kyst. Noget særligt deltager de derfor i den franske pokalturnering, men måtte senest rejse 16.300 kilometer til Strasbourg for at tabe 3-1 til ASPV Strasbourg fra den femte bedste række i Frankrig.

Der er rigtigt god mulighed for at spille strandfodbold i det franske ø-paradis, og der er hele seks af deres spillere, som også gør sig på Ny Kaledoniens landshold i strandfodbold, der selvfølgelig bliver trænet af holdets træner, Felix Tagawa. Heriblandt keeperen Rocky Nyikene og matchvinderen fra Champions League-finalen, Amy Antoine Roine.

Det kan være her holdet skal finde sin fordel, hvis man spørger træneren.

- Strandfodbold er stadig fodbold bare på en mindre skala, og det bliver spillet anderledes. Det hjælper på spillernes forståelse for spillet, giver hurtigere reaktioner og forbedrer spillernes bevægelse, siger Felix Tagawa til BBC.

