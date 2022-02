Deler nødråb på video: Stjerner fanget i Ukraine

Flere brasilianske fodboldspillere føler sig fanget i Ukraine, efter at Rusland er begyndt at angribe nabolandet.

Forsvarsspilleren Marlon Santos fra Shakhtar Donetsk har torsdag lagt en video op på det sociale medie Instagram, hvor han beder Brasilien om hjælp til at komme ud af Ukraine.

- Der er intet brændstof, grænsen er lukket, og luftrummet er lukket. Vi kan ikke komme væk, siger Marlon Santos i videoen.

Forsvarsspilleren er en del af en enklave på 13 brasilianere i den ukrainske fodboldklub.

På videoen står han sammen med flere af sine holdkammerater og deres familier.

- Vi befinder os med vores familier på et hotel på grund af situationen. Vi beder Brasiliens regering om hjælp. Det er derfor, at vi har lavet den her video, siger han.

Brasiliens ambassade i Kijev oplyser, at den holder åbent og arbejder på at sørge for, at omkring 500 brasilianere i Ukraine er i sikkerhed.

Shakhtar Donetsk flyttede i 2014 væk fra hjembyen Donetsk til hovedstaden Kijev, efter at pro-russiske separatister begyndte at udføre angreb i det østlige Ukraine.

Klubbens moderne hjemmebane, Donbass Arena, blev udsat for bombeangreb samme år.

