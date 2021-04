Derfor er Bayern og PSG ikke med

Mens der ikke synes at være nogle overraskelser blandt de 12 involverede klubber i den nydannede Super League, springer det i øjnene, at nogle af kontinentets største og stærkeste klubber ikke er med.

Hverken de forsvarende Champions League-vindere Bayern München, deres evige rivaler fra Borussia Dortmund eller Bayerns finalemodstander sidste år, Paris Saint-Germain er med.

Tre klubber, der år efter år spiller en væsentlig rolle i Champions League.

Der er endnu ikke kommet officielle udmeldinger fra nogle af stederne, men flere medier giver gode bud på, hvorfor de står udenfor.

Ifølge engelske The Athletic er der en tro i toppen af PSG's ledelse på, at det ganske enkelt vil være mangel på respekt at gå med.

- De er med på ideen om at diskutere UEFA's forslag, når det præsenteres mandag, skriver mediet med henvisning til den længe ventede plan fra fodboldens øverste organ i Europa på, hvordan Champions League fra 2024 skal strikkes sammen.

Ifølge The Athletic er der samtidig en overbevisning i den Qatar-ejede pariser-klub om, at deltagelse i den fineste Europa Cup-turnering ikke kun bør være for de rigeste klubber - men at klubber som Atalanta, Ajax og Leicester også bør få chancen.

- Vi holder os til UEFA's tradition, siger en unavngiven PSG-kilde til mediet.

I Tyskland peger tv-stationen ZDF på, at den tyske klub-regel 50+1, der betyder, at fansene ejer minimum 51 procent af klubberne, er den overvejende grund til, at Bayern og Dortmund ikke er med.

Der skulle dog være gjort plads til begge tyske klubber, og med den økonomiske gulerod i sigte, må det være et emne, der tales meget om i de to storklubber i disse dage.