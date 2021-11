Derfor måtte han ikke sige det

Jess Thorup havde ikke mulighed for at fortælle spillerne i Genk, at han skiftede til FCK, selvom han gerne ville

For præcis et år siden forlod Jess Thorup trænerjobbet i belgiske Genk efter blot fem kampe til fordel for FCK.

Han ville gerne fortælle nyheden til spillerne i Belgien, men han måtte bare ikke.

- Det, jeg ærgrede mig mest over, var, at på grund af at FCK var børsnoteret, så havde jeg ikke fået lov til at gå ned og offentliggøre det og sige det til spillerne. Jeg ville gerne have stået foran spillerne og sagt, hvorfor jeg havde truffet det valg.

- Det havde jeg desværre ikke mulighed for, men jeg tog derned om søndagen og facede bestyrelsen og sagde det til dem, men havde ikke mulighed for at sige det til spillerne, og det var det, jeg var ked af, siger Jess Thorup i TV3 Sport-programmet 'Offside'.

Det skyldes, at store handler eller ændringer på topposter i børsnoterede klubber kan påvirke selskabets aktiekurs.

Den nuværende FCK-træner ville gerne have forklaret sig over for spillerne i Genk, men fik ikke muligheden for det. Foto: Jens Dresling

I det første år som cheftræner for FCK har den 51-årige træner stået i spidsen for klubben i 51 kampe i alle turneringer. 29 er vundet, 11 er endt uafgjort og 11 er tabt.

I denne sæson er FCK slået tidligt ud af pokalturneringen med en 0-3-lussing i Nykøbing Falster, mens københavnerne ligger nummer to i Superligaen med seks point op til FC Midtjylland.

