Det berømte kys ændrede alt

- Det viste mig, at jeg har en platform og en stemme, som jeg siden har ønsket at bruge mere, siger Pernille Harder

Det berømte kys, som Pernille Harder og hendes svenske kæreste, Magda Eriksson, udvekslede efter en svensk sejr ved VM i Frankrig sidste år, har haft stor betydning for såvel den danske stjernespiller som for den sag, hun som lesbisk så gerne fremmer.

Det afslører hun i et interview med Goal efter hendes kåring ved Goal 50 Award.

- Det fik mig til at indse, at vi har en platform. Folk lytter til mig og lægger mærke til, hvad der sker på min platform, siger hun.

- Det viste mig, at jeg har en stemme, og siden har jeg ønsket at bruge den mere, fordi jeg føler, det kan gøre en forskel.

Parret bor nu sammen i London, efter at også danskeren har skrevet kontrakt med Chelsea.

- Det er meget vigtigt at have rollemodeller, uanset hvem du er. I vores miljø er det endnu vigtigere, fordi det hjælper dig til at forstå, at du som homoseksuel ikke er alene, mener Pernille Harder.

- Det er et specielt emne, fordi folk måske ikke bryder sig om tale om det eller springe ud, så det rollemodeller er vigtige for, at du kan føle dig tryg ved dig selv.

På den sportslige front markerer hendes klubskifte fra Wolfsburg til Chelsea, at hun tror endnu mere på den store titel, hun som klubspiller mangler.

- Selvfølgelig har jeg brug for at vinde den. Det vil være noget ufuldendt, indtil det sker. Det var derfor, jeg kom til Chelsea, fordi klubben har de ambitioner om at vinde store titler.

- Jeg har set Chelseas kampe i de tre år, Magda har spillet her, og i den forstand har jeg været lidt fan af klubben. På den måde er det endnu sjovere at være en del af den nu, siger Pernille Harder.

Danske fodboldkvinder banker Italien og er EM-klar

Pernille Harder er kåret som årets spiller i Europa

DBU forlænger med kvindelandstræner Lars Søndergaard