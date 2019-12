- Det er hans skyld: Superliga-hit storflopper i udlandet

Han var med til at afgøre mesterskabet til FC Midtjyllands fordel i foråret 2018, og efterfølgende endte han også med at sikre de daværende danske mestre en stor transfersum, da han sidst i august blev solgt for 60 millioner danske kroner.

Men skiftet fra Danmark til Belgien har indtil videre ikke været godt for den tidligere AC Horsens-spiller, som ikke har spillet mange kampe i Anderlecht. Han blev i sommer udlejet til tyrkiske Göztepe, men her har Sanneh heller ikke spillet meget.

Forsvarsspilleren fra Gambia har stadig godt fire år igen af sin aftale med det belgiske mandsakb, så det er noget af en kattepine, Anderlecht er landet i, for det kommer næppe til nogensinde at fungere for 25-årige Sanneh og Anderlecht.

Og der lader til at være en kamp om ikke at være den, der bærer skylden for købet.

Daværende sportsdirektør, Luc Devroe, der siden er blevet fyret i Anderlecht, er træt af at have fået skylden for den dårlige handel. Han fortæller nu, at det ikke var hans beslutning at hente Sanneh og de to daværende Oostende-spillere Antonio Milic og Knowledge Musona, som begge har været fejlkøb.

- Med Sanneh er der tre køb, der blev lavet af formanden (Marc Coucke, red.) siger Luc Devroe til Sudinfo.be.

Senere fortæller han nærmere om handlerne, og hvordan han godt kunne lide Sanneh, men ikke var vild med FC Midtjyllands pris.

- Hvis Milic og Musona ikke var kommet til fra KV Oostende, var det hele endt anderledes. Mange af de nye blev hentet af formanden. Det er stadig spillere med kvaliteter, de er ikke værdiløse. Der var grønt løs i forhold til Sanneh, men slet ikke til den pris. Vi havde også andre muligheder, siger Devroe, der altså mere end indikerer, at Marc Coucke, der udover at være bestyrelsesformand også er ejer, foretog købet selv.

Anderlecht har været ved at bygge om, og således er danske Frank Arnesen ikke længere teknisk direktør. Annesen fik under et år i den belgiske klub. Devroe blev fyret den 16. januar 2019 i Anderlecht.

Anderlecht tabte i weekenden med 2-3 ude mod netop Oostende, og danske Andrew Hjulsager scorede målet til 3-0 10 minutter før tid.

