Det er slut: - En sørgelig afslutning

Xavi, Luiz Gustavo og nu - Cristiano Ronaldo.

Flere store fodboldnavne har i de seneste år skiftet Europa ud med den arabiske ørkenvarme, og senest har Ronaldo skrevet under med saudiske Al Nassr FC.

Det kontroversielle skifte er ikke gået ubemærket hen på Twitter, hvor adskillige fans udtrykker stor utilfredshed over superstjernens beslutning.

Flere går endda så vidt som til at erklære den 37-årige Ronaldos karriere for slut.

'Cristiano Ronaldo er skiftet til Al Nassr. Det er slut. Tak CR7', skriver én.

'Det er vist sikkert at sige, at Ronaldos karriere nu officielt er slut', lyder det fra en anden.

Cristiano Ronaldo har selvfølgelig fået nummer 7 i sin nye klub. Foto: Ritzau Scanpix

Flere fans er også i deres dybere følelsers vold.

'Jeg har helt mistet respekten for Ronaldo. Det ville have været mere værdigt at slutte af i Portugal'.

'Mit hjerte er knust. Det er sørgeligt at se ham og hans karriere på den her måde'.

'Sørgelig afslutning'

Men det er ikke kun fansene, der er kritiske.

Sky Sports' fodboldekspert, den tidligere Manchester United-kaptajn Gary Neville, er faktisk overrasket over skiftet.

- Jeg troede, han ville blive i Europa i hvert fald i resten af sæson. Det siger noget om, at tilbuddet er helt vildt, siger Neville i fodboldprogrammet Friday Night Football.

Sky Sports' to eksperter, Jamie Carragher og Gary Neville mener begge, at det er en trist afslutning på Ronaldos karriere. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

- Måske kom klubben, han gerne ville i Europa, ikke til ham, og så var det her hans eneste mulighed. Det er sørgeligt, at vi nok har set det sidste til Ronaldo på topniveau.

Nevilles kollega, Liverpool-legenden Jamie Carragher er enig.

- Det er en sørgelig afslutning for ham. To af de største spillere, Messi og Ronaldo. Ronaldo afsluttede sin karriere med et interview med Piers Morgan, og Messi har lige vundet VM. Det er ikke den bedste måde at slutte af på.

Ronaldo forholder sig til kritikken efter interviewet med Piers Morgan.

