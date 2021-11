Det glade vanvid: Scorer 22 mål i samme kamp

Der er sejre, storsejre, og så er der sejre som den, det polske fodboldhold Wybrzeże Rewalskie Rewal hentede i sidste weekend.

Wybrzeże Rewalskie Rewal knuste således Pomorzanina Nowogard med hele 53-0 i den sjettebedste række, hvilket gør det til den største sejr i polsk fodbolds historie.

Det skriver det polske medie TVPSport blandt andet, ligesom klubben selv har beskrevet sejren.

Og som at sejren ikke var nok historieskrivning, så skrev spilleren Jacek Magdziński også historie.

Den 35-årige angriber scorede nemlig 22 af de 53 mål, og det er - ifølge TVPSport - verdensrekord.

Ingen har tidligere scoret så mange mål i én kamp, og den, der kommer tættest på, er Yanick Djouzi, som i 2014 scorede 21 mål i en svensk kamp.

Der er visse grunde til, at Pomorzanina Nowogard tabte kampen så stort. Klubben befinder sig i en stor krise, efter at mange spillere har forladt klubben på grund af en trænerfyring, så de kunne ikke stille hold i deres to kampe inden mødet med Wybrzeże Rewalskie Rewal.

Men mod Wybrzeże Rewalskie Rewal ville de stille hołd, så tre juniorspillere og fem 'vilkårlige personer, hvervet af klubledelesen lige inden kampen' kom i spil, skriver TVPSport.

Om der var tale om vaskekonen og den nærmeste hundelufter melder historien dog ikke noget om.