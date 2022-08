Dét kan han ikke

Der blev ikke lagt fingre imellem.

Roy Keane var en aggressiv spiller, der aldrig trak sig i duellerne.

Efter karrieren spiller flere tidligere stjerner showkampe, men det gælder ikke den hårde irer. De tidligere kolleger og konkurrenter slipper dermed for hans tacklinger.

Keanes krop kan simpelthen ikke klare at bevæge sig rundt på en fodboldbane.

- Bare fordi jeg ikke har taget meget på, betyder det ikke, at jeg er i form. Jeg er ikke rigtig i stand til at løbe, siger United-legenden med en seriøs mine i tv-programmet 'Off The Ball'.

- De seneste år er jeg blevet inviteret flere gange til at spille legendekampe, eller hvad man nu kalder det.

- Men det ville være svært, fordi jeg ikke kan bevæge mig. Jeg har haft for mange skadesproblemer.

Keane fortæller, at han cykler lidt og prøver at spise fornuftigt.

Mens kroppen stadig var helt fit, spillede den nu 51-årige tv-ekspert imponerende 468 kampe for Manchester United og 67 landskampe for Irland.

