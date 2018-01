Det rabler for Adebayor: Vil vinde Ballon d’Or

Når man snakker om mulige vindere af Ballon d'Or falder valget næsten altid mellem Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, mens spillere som Neymar, Kevin De Bruyne og Luis Suarez kan blive nævnt i periferien.

Det er nok de færreste, der vil tage den efterhånden afdankede Emmanuel Adebayor med i ligningen, men selv håber han på at kunne tage den eftertragtede pris.

- Jeg har drømt om at spille for Arsenal og Real Madrid, og de drømme gik i virkelighed. Måske kan jeg drømme om at vinde Ballon d'Or, og det kan blive til virkelighed, siger Adebayor til Hurriyet.

Adebayor var kendt for at have et særdeles svingende niveau, og han ville da også gerne have ændret på sin karriere, hvis han kunne.

- Jeg har ikke rigtig glad for min fodboldkarriere, men jeg kan heller ikke beklage mig. Jeg lever stadig, så jeg kan blive ved med at drømme, forklarer Adebayor.

Emmanuel Adebayor spiller i dag for tyrkiske Istanbul Basaksehir.

