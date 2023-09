Det rene vanvid: Brugte over 14 milliarder

Det er gået de færrestes næse forbi, at Saudi-Arabien har meldt sig på banen som en af de store spillere på fodboldens transfermarked.

Nu bekræfter tal fra Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), at klubberne fra den styrtende rige oliestat har kastet om sig med penge.

Fra 1. juni til 1. september spenderede de saudiarabiske klubber lige knap 6,1 milliarder kroner på at hente mandlige fodboldspillere.

Spillere som Neymar, Karim Benzema og Jordan Henderson har forladt deres klubber i Europa og er draget mod Saudi-Arabien.

Flere af klubberne i Saudi-Arabien er ejet af den statslige investeringsfond Public Investment Fund, og den massive investering i landets fodboldliga kritiseres for at være et redskab i den værktøjskasse, der blandt andet skal pynte på landets ry og rygte.

Saudiaraberne kunne imidlertid ikke overgå de engelske klubber, som investerede tæt på 14 milliarder kroner i spillere. Altså over dobbelt så meget som saudiaraberne.

På tredjepladsen var de franske klubber med lige knap seks milliarder kroner, mens de tyske klubber på fjerdepladsen brugte cirka 5,3 milliarder kroner.

De tyske klubber var også dem, der tjente mest på salg af spillere i løbet af sommerens transfervindue. Klubberne hældte næsten otte milliarder kroner i klubkasserne.

I alt bød sommerens transfervindue på 10.125 klubskifter, oplyser Fifa. samlet blev der handlet spillere for omtrent 51 milliarder kroner på verdensplan. Begge tal er nye rekorder.

Hos kvinderne blev der også sat rekorder. De var imidlertid mere beskedne.

I alt skete der 829 klubskifter mellem kvindehold. I 66 af tilfældene var der penge involveret. I alt blev der handlet spillere for 20 millioner kroner, hvilket er en fordobling af sommerens transfervindue sidste år og dermed rekord.

Tallene er dog - mildest talt - langt fra at kunne sammenlignes med de cifre, der altså er gældende i herrefodbolden.