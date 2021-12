Dømt: 200.000 kroner for stjernens hund

Den tidligere Liverpool-stjerne Daniel Sturridge er blevet dømt til at betale lige i underkanten af 200.000 kroner i findeløn for sin forsvundne hund

Det siges, at hunden er menneskets bedste ven, og en sådan ven må siges at være uvurderlig. Skulle den forsvinde, så skal den bare tilbage. Koste hvad det vil.

Sådan havde den tidligere Liverpool-stjerne Daniel Sturridge det i hvert fald med sin hund Lucci, da den forsvandt i 2019.

- Hvem end, der er brudt ind i min bolig, jeg vil betale jer hvad som helst, sådan lød det fra Daniel Sturridge, da han for to år siden fik kidnappet sin hund efter et indbrud i hans luksuriøse Los Angeles villa.

Stillet i en svær situation meldte Sturridge derfor straks ud, at han var klar til at betale 30.000 dollars, svarende til 197.247 kroner, i findeløn.

Tyvene skulle også have taget tasker og penge, men det bekymrede ikke den tidligere engelske landsholdsspiller. Det var hunden, der var vigtigst for ham:

- De kan levere hunden tilbage og beholde pengene, sagde han om den stjålne pommeraner. .

Los Angeles-musikeren Foster Washington troede derfor tydeligvis også, at hans lykke var gjort, da han fandt angriberens hund. Det skulle dog vise sig at være sværere end som så at få Sturridge til at udbetale findelønnen for den hjemvendte hund.

En tvist til næsten 200.000 kroner ender selvfølgelig ved domstolen, og her er Daniel Sturridge nu blevet beordret til at betale den findeløn, som han i en desperat tilstand proklamerede, at han ville betale for at se sin hund igen.

- Jeg har kæmpet denne sag i over et år, og jeg kan ikke tro, at den endelig er slut, siger Foster Washington om afgørelsen ifølge The Telegraph.

Modvilligheden fra den dekorerede angriber, der har vundet Premier League og Champions League, kan stamme fra, at han på de to år siden indbruddet har haft et længere forløb med karantæne og bøde for at overtræde fodboldens bettingregler.

Ligesom han har vekslet sin kontrakt med Premier League-mastodonten Liverpool til lidt mere beskeden tilværelse i den australske klub Perth Glory,

