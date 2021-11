Dommer måtte hente spillere i badet

En yderst bizar hændelse fandt sted fredag aften, da Gaziantep FK hjemme spillede mod Nicolai Jørgensens Kasimpasa.

Kampens fjerdedommer markerede, at der var lagt ni minutter til, da kampen rundede de 90 minutter.

Dommeren Halis Özkahya valgte dog på besynderlig vis at fløjte kampen af allerede efter fem minutters tillægstid, og de to holds spillere gik i omklædningsrummet.

Det skriver flere tyrkiske medier heriblandt TR Haber, beIN SPORTS Türkiye og Haberturk.

Efter et stykke tid indså Özkahya sin fejl, og dommeren ringede til det tyrkiske fodboldforbund for at finde ud af, hvad han skulle gøre.

Beskeden var klar fra fodboldforbundet. Kampen skulle spilles helt færdig, og Özkahya måtte ned og hente spillerne i omklædningsrummet selvom flere af dem allerede var gået i bad.

Manglede trøjer

Da kampen blev fløjtet af i første omgang havde flere af spillerne fra de to hold givet deres spillertrøjer til bolddrengene, og manglede dem derfor, da kampen skulle genoptages.

Greenkeeperen på stadion var også begyndt at tage nettene ud af målene, men fik pludselig travlt med at sætte dem på igen, da det gik op for ham, at kampen skulle genoptages.

Dommer Özkahya har ifølge flere tyrkiske medier valgt at stoppe dommerkarrieren ovenpå den graverende fejl.

Gaziantep FK førte kampen 2-0 ved første og sidste slutfløjt, og gjorde dermed tilværelsen værre for Nicolai Jørgensen og Kasimpasa, der aktuelt indtager 19. pladsen i den tyrkiske liga.