Dommer tissede på banen

Den brasilianske dommer Denis da Silva Ribeiro Serafim indledte sin arbejdsdag med at tisse i bukserne på banen inden starten på en kamp

Hvis man troede, at man havde set alt på en fodboldbane, så kan man godt tro om igen.

For optagelser fra Brasilien . nærmere betegnet pokalkampen mellem Boavista og Goías natten til fredag - afslørede nemlig noget ganske særpræget.

Kampens dommer var Denis da Silva Ribeiro Serafim, der umiddelbart inden kickoff lige skulle snøre sine shorts en ekstra gang. Men mens han gør det, så finder han tid til at lade vandet. Det sker på banens midte, mens bolden ligger klar til kickoff:

Man kan se, at han - mens han snører shortsene - lader som om, at der absolut intet sker. Men tv-billederne efterlader ingen tvivl om, at urinen stråler ud fra dommerens bukseben.

Hvorfor det skete, kan ingen lokale medier berette om, for ingen lagde umiddelbart mærke til det under kampen. Måske ville han bare ikke blamere sig ved at løbe i omklædningsrummet og forsinke kampen.

Den kom i gang til tiden og trods de våde bukser fuldførte Serafim kampen, der blev vundet af Boavista 3-1.

Men han må efterfølgende have fået røde ører, da han blev et hit på de sociale medier, hvor klippene med ham florerede lystigt.