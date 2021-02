Doping-chok i storklub

Red Bull Salzburg er blevet ramt af en dopingskandale.

To af holdets stjerner, Mohamed Camara og Sekou Koita, er testet positiv for brug af et forbudt middel. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Duoen er straffet med karantæne på tre måneder, der træder omgående i kraft.

I dommen fra UEFA lægges der vægt på, at der i begge spilleres tilfælde ikke har været tale om bevidst forsøg på at omgå loven. Derfor er strafferammen for forseelsen i den lave ende.

I midten af december sidste år blev Koita og Camara informeret om de positive dopingprøver.

Måneden forinden havde de været af sted med Malis landshold, og det var her, at de ubevidst gik i fælden.

De to spillere skulle angiveligt have modtaget medicin mod højdesyge fra en af landsholdets læger. Denne havde imidlertid ikke orienteret sig om, at der var tale om et ulovlig middel.

Den ansvarlige læge er efterfølgende suspenderet af Malis fodboldforbund.

For Red Bull Salzburg er der tale om en stor bet i kampen for europæisk succes og titelforsvaret i Østrig.

Specielt Koita vil uden tvivl blive savnet. Som topscorer i den hjemlige liga har han været brandvarm med 14 scoringer i 16 kampe.

Den 21-årige angriber er ikke gået fra banen uden at score i sine seneste fem optrædener.

