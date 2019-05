Drama før finale: Rasende træner udvandrer

Alt er tilsyneladende ikke fryd og gammen i Chelsea før onsdagens finale i Europa League mod Arsenal.

Tirsdag aften forlod en tilsyneladende vred Chelsea-manager Maurizio Sarri den sidste træning før den vigtige kamp, der spilles i Baku i Aserbajdsjan.

Sarri forlod banen med retning mod spillertunnelen, efter at forsvarsspilleren David Luiz og angriberen Gonzalo Higuain havde haft et sammenstød under træningen.

Kort efter hastede Sarri væk, og på vejen kastede han sin kasket, så den endte i græsset, inden den fik et spark.

Maurizio Sarri var rasende efter Chelseas sidste træning inden Europa League-finalen onsdag. Foto: Ritzau Scanpix

På vej forbi trænerbænken tog italieneren endnu en gang fat i kasketten, og denne gang blev den hamret ned i græsset for fuld styrke.

Inden træningen havde Maurizio Sarri erklæret sin kærlighed til spillerne på et pressemøde.

- Det var meget svært for mig i begyndelsen af sæsonen at forstå mine spillere. Forstå deres mentalitet. Men efter en meget svær måned i januar, begyndte de at ændre sig i februar. Ellers begyndte jeg at ændre mig.

- Lige nu elsker jeg dem, for jeg har 20-22 dejlige mænd og spillere. Så jeg er virkelig glad for dem, sagde italieneren.

Onsdagens finale mellem Chelsea og Arsenal spilles klokken 21 dansk tid.

