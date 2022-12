Drama: Skælder ud på dansk landsholdsstjerne

Andreas Skov Olsen ser ud til at være havnet i unåde Club Brügge.

Den danske stjerne var blevet vraget forud for mandagens vigtige opgør mod OH Leuven, og slog i et nu slettet Instagram-opslag selv fast, at det ikke var på grund af en skade.

Nu kommenterer kantspillerens cheftræner, Carl Hoefkens, på situationen, og han er ikke ligefrem tilfreds med, hvad han ser fra Skov Olsen.

- Det er i hvert fald ikke på grund af en skade. Alle ved, hvordan jeg ser på spillere. Engagement og gruppementalitet kommer først, siger han til Sporza.

- Andreas skal gøre sit arbejde og arbejde for holdet. Når han gør det, kommer han til at få mange muligheder i denne sæson for at sætte sig selv i søgelyset på det personlige plan.

Andreas Skov Olsen er blevet vraget, men afviser i et nu slettet opslag, at han er skadet. Foto: Lars Poulsen

Det var den belgiske avis Het Laatste Nieuws, der kunne berette, at den danske landsholdsspiller er blevet vraget til opgøret, ligesom de kunne vise et nu slettet Instagram-opslag, hvor Skov Olsen selv satte ord på dramaet.

- Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe holdet i morgen, men træneren valgte at fravælge mig til truppen. Jeg er ikke skadet, som rygterne siger. Jeg ønsker holdet alt det bedste, skrev den 22-årige dansker ifølge Het Laatste Nieuws.

Club Brügge har været igennem et skuffende efterår, og mandag aften var der endnu mere at ærgre sig over, da Oh Leuven i det fjerde tillægsminut formåede at udligne til 1-1.

Dermed befinder klubben sig fortsat på ligaens fjerdeplads - 12 point efter Genk, der tilmed har en kamp i hånden.

Andreas Skov Olsen har lavet 8 mål og 4 oplæg i 22 kampe for Club Brügge i denne sæson.