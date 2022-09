Drømmedebut efter FCK-afsked

Torsdag blev det offentliggjort, at FC København havde solgt sin ligatopscorer, Pep Biel, til den græske fodboldklub Olympiakos.

Lørdag startede spanieren så inde for grækerne, der hjemme tog imod Ionikos, og han kvitterede med både mål og assist i debuten.

Den spanske kreatør tog sig af de fleste af Olympiakos' dødbolde, hvilket kastede et oplæg af sig. Et Pep Biel-hjørnespark blev omsat til en 1-0-føring for hjemmeholdet i begyndelsen af opgøret.

Senere i første halvleg endte en Olympiakos-omstilling hos Pep Biel i feltet. Han tog den hurtigt over til sit højreben og sparkede den knastørt op i nettaget til en 2-0-føring.

Olympiakos endte med at hive en 3-1-sejr hjem, og den tidligere FC København-stjerne blev taget ud med et kvarter igen.

Danske Philip Zinckernagel er også kommet til Olympiakos denne sommer. Han sad dog på bænken hele opgøret for hjemmeholdet, efter at han ellers er startet inde i de to seneste opgør.

Olympiakos ligger nu på en tredjeplads med syv point efter de første tre kampe.

