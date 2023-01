Dropper VM-profil for at få plads til Ronaldo

Camerouns anfører og dobbelte målscorer ved VM i Qatar, Vincent Aboubakar, kommer ikke til at spille sammen med Cristiano Ronaldo.

Det mulige angrebspar i saudiarabiske Al Nassr er således blevet skilt ad, inden det nåede at få sin første kamp sammen.

En unavngiven talsmand for Al Nassr bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at klubben har ophævet Aboubakars kontrakt for at få plads til nyankomne Ronaldo.

Klubberne i Saudi-Arabien må nemlig kun have otte udenlandske spillere på kontrakt, og med ankomsten af det portugisiske ikon var Al Nassr oppe på ni.

Holdet råder blandt andre over den tidligere Arsenal- og Napoli-målmand David Ospina, som er født i Colombia, og brasilianske Luiz Gustavo.

Vincent Aboubakar scorede mod både Serbien og Brasilien ved VM, men kunne ikke hjælpe Cameroun videre fra gruppespillet. I alt har han lavet 35 mål i 95 kampe for sit land. Foto: Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix

30-årige Aboubakar er blevet betalt de penge, som klubben skyldte ham ifølge den ophævede kontrakt og er nu fri til at finde sig en ny arbejdsgiver, fastslår talsmanden.

Manchester United, som ophævede med Cristiano Ronaldo i november, er ifølge rygterne interesserede i Aboubakar, der nåede 13 scoringer i 39 kampe for Al Nassr.

Talsmanden bekræfter desuden, at Ronaldo står til debut for Al Nassr 22. januar, når han er færdig med at afsone en karantæne på to spilledage, som han havde med sig i bagagen fra Manchester.

Ronaldos kontrakt med den saudiarabiske klub gælder frem til 2025.

Flere medier estimerer, at kontrakten er mere end 200 millioner euro - svarende til omkring 1,49 milliarder kroner - værd.