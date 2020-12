Droppet efter tre dage

I torsdags poserede Alexander Jakobsen med sin nye klubtrøje i hånden. Den tidligere Viborg-spiller var ny mand i den egyptiske storklub Zamalek og havde underskrevet en fireårig kontrakt, meldte klubben selv ud.

Søndag udsendte Zamalek så en ny pressemeddelelse. Kontrakten med Jakobsen blev ikke til noget alligevel.

Forklaringen var ifølge klubben, at Jakobsen blev købt af Zamaleks sportslige udvalg, men at cheftræner Jaime Pacheco ikke var overbevist. Han forespurgte derfor muligheden for at se nærmere på dansk-egypteren på træningsbanen.

Det afviste Jakobsen og hans agent, igen ifølge klubben.

- Derfor besluttede fodboldkomittéen ikke at gennemføre transferen af spilleren i lyset af fodboldkomittéens politik om ikke at træffe nogen beslutninger uden trænerens blåstempling, siger sportsdirektør Ashraf Kasem.

Dermed står Alexander Jakobsen altså igen uden kontrakt, kort efter han havde sikret sig et skifte til de 12-foldige egyptiske mestre. Han fik sin aftale med Sarpsborg 08 i Norge ophævet i begyndelsen af oktober.

Jakobsen blev i 00'erne kendt i Danmark som 'mini-Ronaldinho', da han var med i en reklame for Danske Bank. Som ung professionel kom han til PSV Eindhoven og har siden 2015 spillet i Sverige, Danmark og Norge.

I 2017 spillede han også en enkelt A-landskamp for sin fars hjemland, Egypten.