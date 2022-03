Dyster dom: - Deres karrierer er forbi

De var altdominerende i mange, mange år, men både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er naturligt nok faldet i kadence, i takt med at de begge er kommet op i årene.

Og ifølge den tidligere Real Madrid- og Paris Saint-Germain-stjerne Nicolas Anelka har både Ronaldo og Messi faktisk dummet sig en smule med deres karrierevalg.

- Deres karrierer er forbi, og jeg synes, at de begge burde være overordentligt tilfredse med det, de har præsteret i løbet af de seneste 15 år. De var over alle andre, og nu er det normalt, at de går ned i niveau. Jeg har været mere overrasket over Messi end over Ronaldo. Jeg troede, at Messi ville få en legestue i Frankrig, og at Ronaldo ville få det sværere i England. For i mine øjne er Premier League den mest krævende liga i verden, lyder det således, ifølge AS, fra Anelka i et interview med RMC Sport.

Nicolas Anelka tog i 2012 selv skiftet fra Chelsea til Shanghai Shenhua, og ifølge franskmanden kunne Ronaldo og Messi med fordel have gjort noget lignende.

- De burde begge have ageret klogere. Det her er hvad, der sker for spillere, der ønsker at blive på toppen i længere tid. De har ikke været kloge. De burde have tænkt i at tage en mindre krævende udfordring, for man er nødt til at tage de rette beslutninger, hvis man skal slutte på toppen. Der findes spillere, der ikke tøver med at stoppe i en alder af 32, 33 eller 34 år, så de undgår at blive kritiseret. Jeg stoppede som 36-årig, men jeg var 32 år, da jeg tog til Kina.

Den 34-årige Lionel Messi har i denne sæson scoret to mål i Ligue 1, mens den 37-årige Cristiano Ronaldo har scoret 12 mål i Premier League.