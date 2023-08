Efter 18 år: Nu er det slut

Igennem en lang karriere har Theo Walcott spillet mange store kampe og også vundet FA Cup'en tre gange.

Nu stopper den engelske fodboldstjerne karrieren.

'Det føles rigtigt at stoppe her, hvor jeg begyndte (Southampton, red.) og lægge mine fodboldstøvler på hylden, skriver han på Instagram.

Walcott huskes blandt andet for en episode, hvor han på Emirates Stadium blev båret skadet fra banen i en kamp mellem rivalerne Arsenal og Tottenham. Her blev han båret ned forbi Spurs-fansene, der buhede af ham, og det der var værre.

Walcott responderede med et lille smil og markerede stillingen 2-0 med hænderne.

4. januar 2014 var en speciel dag for Arsenals fans, og dette billede vil de længe huske. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

12 år i storklub

Den nu 34 årige offensivspiller nåede vilde 397 kampe i Premier League.

'I løbet af 18 fantastiske år i Premier League er der så mange øjeblikke, jeg vil værne om:

Annonce:

Den første tid i Southampton, mit skifte til Arsenal, hvor jeg tilbragte 12 gode år og scorede over 100 mål. At vinde FA Cup'en og score i finalen, hvilket er alle børns drøm.'

'At have haft muligheden for at repræsentere England 47 gange, tage til VM i 2006, kun 17 år gammel og stadig have rekorden for den yngste debut nogensinde af en senior engelsk spiller og yngste hattrick-målscorer på 19 - det vil jeg aldrig glemme.'

Efter tiden i Arsenal gik turen til Everton.

'Goodison Park er et så specielt sted at spille, og Everton vil altid være i mit hjerte, jeg elskede min tid der og vil aldrig glemme, hvordan fansene tog imod mig og min familie,' skriver Walcott.