Efter sexvideo-karantæne: Benzema vil skifte landshold

Karim Benzema går til angreb mod fransk fodboldpræsident, der forlænger sex-karantæne, og beder om lov til at stille op for et andet land

En i forvejen kontroversiel karriere får nu tilføjet endnu et kuriøst kapitel.

Den franske stjernespiller, Karim Benzema, der siden 2015 har været udelukket for det franske landshold, beder således nu det franske fodboldforbund om at få lov til at spille for et andet land.

Et noget aparte udspil, som han har lagt ud på sin Twitter-profil.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

Det sker som en reaktion på udtalelser fra forbundspræsident Noel Le Graet, som lukker døren for at landsholdscomeback til den farlige angriber, der til daglig tjener sin store hyre hos Real Madrid.

Det skriver Daily Mail.

Benzema har ikke spillet for Les Bleus siden 2015 efter en betændt affære, hvor han angiveligt har været mellemmand i en sag om pengeafpresning over en sexvideo, hvor offeret var landsholdskollegaen Mathieu Valbuena. En sag, der juridisk endnu ikke er endeligt afsluttet.

Mathieu Valbuena og Karim Benzema i den franske landsholdstrøje under VM-slutrunden i 2014. Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix

Le Grat siger i et interview om Benzema, at ’hans eventyr med det fransk landshold er overstået’, og det får angriberen til at gå til modangreb.

’Du skal vide, at jeg og kun jeg sætter punktum for min internationale karriere. Hvis du tror, jeg er færdig, så lad mig spille for et af de lande, jeg er kvalificeret til, og så må vi se’.

Karim Benzema har algierske rødder, men at tro, at han efter mange års fransk landsholdstjeneste får FIFA’s tilladelse til at skifte landshold, er nok mere end hypotetisk.

Den 31-årige angriber har flere gange udtrykt stor bitterhed overfor både Valbuena og den franske fodboldpræsident.

