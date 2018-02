Efter VM-fiasko: Italien har ny træner på plads

Luigi Di Biagio skal i de to kommende kampe stå i spidsen for 'Gli Azzurri', der har været uden landstræner siden fiaskoen mod Sverige tilbage i november

Italien er ikke med ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

De firedobbelte verdensmestre tabte til Sverige i playoff-runden, og det kostede Giampiero Ventura jobbet. Han blevet sparket ud efter fiaskoen og siden november har 'Gli Azzurri' stået uden landstræner.

Nu er Venturas afløser imidlertid fundet. I hvert faldt midlertidigt. Det er i den kommende tid op til U21-landstræner Luigi Di Biagio at få styr på fodboldstormagten.

Den 46-årige træner, der nåede 31 landskampe og spillede i både Roma og Inter, har foreløbig fået ansvaret for de to testkampe i marts mod VM-deltagerne Argentina og England.

- Det er en stor mulighed. Jeg har mange ting i tankerne og vil forsøge at få dem til at ske, siger Luigi Di Biagio til Premium Sport.

De seneste år har han haft ansvaret for det italienske U21-landshold og har haft mange af de spillere, der i dag udgør landsholdet, igennem sine hænder.

Hvis Luigi Di Biagio gør det godt i de to kampe og bringer entusiasmen tilbage på landsholdet, vil han efter alt at dømme have en god chance for at få jobbet på permanent vis.

