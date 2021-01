Ekskone dedikerer madsejr til Maradona

Claudia Villafane vandt Masterchef Argentina - og så bliver der ellers åbnet for følelserne

Celebrity Argentina Masterchef er afgjort.

I det fodbold-glade sydamerikanske land var det Claudia Villafanes mad, som faldt bedst i dommernes smag.

Hun blev i 1989 gift med verdens - på det tidspunkt - bedste fodboldsspiller Diego Maradona - og selvom deres veje skiltes i 2003, så har hun ikke glemt faderen til sine to døtre.

For efter konfettiregnen i Masterchef-køkkenetfik følelserne på ægte latinsk vis frit løb. Hun dedikerede sejren til de mennesker, der er tættest på hende.

- Jeg tænker på dem, jeg gerne ville have haft omkring mig nu, men ikke er her. Min nevø, min mor, der ikke er ved godt helbred, faderen til mine døtre, der ikke er her længere og til mine andre familiemedlemmer og venner.

7. november 1989 - tre år efter at Diego Maradona førte Argentina til VM-guld i Mexico, blev han gift med Claudia Villafane. Parret blev skilt 7. marts 2003. Foto: Ritzau Scanpix

Claudia serverede i øvrigt en menu, hvor en burrata med kirsebærtomater og jordbær indledte festmåltidet. Hovedretten var en svinemørbrad indpakket i kanin og bacon, og til den søde tand var der en cremet hvid chokolade med banan og kirsebæris.

Maradonas to døtre fejrede også sejren med twitteropslag. Dalma skrev: 'Altid med dig. For evigt os fire sammen. Tak Bubu, tak tata.

Babu er det kælenavn, som hun har givet sin far.

Diego Maradona døde 25. november i en alder af kun 60 år. Det udløste en landesorg i Argentina.

