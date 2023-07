Ekspert kollapser på direkte tv

Den tidligere West Ham-keeper Shaka Hislop faldt om på direkte tv under et optaktsinterview forud for en træningskamp mellem Real Madrid og AC Milan i Californien

Det var nogle yderst ubehagelige billeder, der udspillede sig på ESPN søndag, da fodbold-eksperten Shaka Hislop pludselig kollapsede.

Den tidligere West Ham-målmand, der nu er fodbold-ekspert hos ESPN, faldt til jorden med hovedet først under et optaktsinterview.

Hislop begyndte at svaje frem og tilbage og mistede pludselig balancen, hvorefter han faldt til jorden.

Tv-kanalen klippede hurtigt over til reklamer, mens vært Dan Thomas kaldte på hjælp.

Det skriver BBC.

Temperaturen i Californien lå på omkring de 30 grader, men det er uvist, om det er varmen, der har spændt ben for Hislop.

Ved bevidsthed

Mange seere fik nok et chok, men Dan Thomas var hurtig til at give en opdatering på sin kollega, da udsendelsen fortsatte.

- Min makker Shaka er ikke her, men lige nu er der gode nyheder fra ham.

- Han er ved bevidsthed, og han snakker. Jeg tror han er lidt pinligt berørt omkring hele episoden, og han har undskyldt rigeligt. Han er ikke en mand, der kan lide at gøre grin med sig selv.

- Selvfølgelig er det alt for tidligt at drage nogle konklusioner, men det vigtige er, at han er ved bevidsthed. Vi har også talt med hans familie, fordi det må ikke have været rart at se det på live tv, forklarede ESPN-værten.

Shaka Hislop, der i dag er blevet 54 år, nåede at spillede 121 kampe for West Ham over to perioder og nåede også 26 landskampe for Trinidad & Tobago - blandt andet ved landets foreløbig eneste VM-deltagelse i 2006.