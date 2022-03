Ekstraordinært: Vejen banet

Internationale spillere, der forlader Ukraine og Rusland som følge af invasionen, kan komme til klubber i de fire bedste fodboldrækker i Danmark.

Det har Divisionsforeningen besluttet, oplyser den i en pressemeddelelse.

Mere præcist kan alle kontraktklubber tilknytte én international spiller fra ligaerne i Ukraine og Rusland.

Transfervinduet åbner ekstraordinært fra 15. marts og måneden ud. Dermed gælder ordningen udelukkende for de kommende slutspil.

- Divisionsforeningen har valgt en balanceret model, som dels tager hensyn til, at klubberne er på vej ind i den afgørende del af sæsonen, og dels sikrer, at dansk fodbold også her bidrager til en fælles indsats for de berørte spillere, som er havnet i en særdeles vanskelig situation, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i pressemeddelelsen.

Dermed er vejen banen for, at Anders Dreyer kan vende tilbage til FC Midtjylland for resten af sæsonen.

FC Midtjylland har lavet en mundtlig aftale med offensivspilleren, har direktør Claus Steinlein tidligere fortalt til DR.

Dreyer spiller til daglig i Rubin Kazan, men har fået suspenderet sin kontrakt med den russiske klub.

Det skete i kølvandet af, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) tidligere på ugen gjorde det muligt for udenlandske spillere at forlade Rusland.

Resten af sæsonen kan de opholde sig i andre klubber uden juridiske konsekvenser, men efter sommerpausen skal de efter planen tilbage til at Rusland for at overholde deres kontrakter.

Det har fået Den Internationale Spillerforening (Fifpro) til at kritisere Fifas beslutning. Ifølge Fifpro bør spillerne kunne ophæve deres kontrakter med russiske klubber.

Ud over Dreyer er Oliver Abildgaard på kontakt i Rubin Kazan, men hans fremtid er der ikke nyt om.

Også Younes Namli er ejet af en russisk klub. I indeværende sæson er danskeren dog udlejet fra Krasnodar til hollandske Sparta Rotterdam.