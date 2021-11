Ekstrem situation: Rejser 16.000 kilometer

Den franske pokalturnering inviterer hold fra oversøiske nationer med, og det kan betyde eksremt lange rejser til udehold fra for eksempel Tahiti

En pokalkamp en regnfuld onsdag aften i Hjørring kan være sur, hvis man spiller for Døllefjelde Musse. Eller omvendt. For der er lang vej hjem efter et nederlag, ikke?

Glem det. I den franske pokalturnering kan man derimod parle med om, hvad en udekamp i pokalturneringen kan byde på.

Tag nu Tahiti AS Venus, der lørdag tabte 0-2 Trelissac.

De har nemlig 16.000 kilometer hjem til Fransk Polynesien. En rejse, der med behændig planlægning kan tilbagelægges på et lille døgn. Der er altså god tid til at evaluere, før næste hjemmekamp i turneringen Coupe de Polynesie på tropeøen.

Når det nu ikke kunne blive til en hjemmekamp i pokalturneringen i runde 8.

Øvelsen er lang fra ny i den franske pokalturnering, der siden sæsonen 1961–62 har inviteret de oversøiske klubber med fra landets tidligere territorier.

I 1974–75 vandt Golden Star fra Martinique som første ’udehold’ en kamp og nåede at være blandt de sidste 64 hold i det meget omfattende turneringsformat. Siden har tre hold nået en runde længere.

Coupe de France, også kendt som Coupe Charles Simon, rummer nemlig stort set hver en klub i det store land, og det gør turneringen svær at vinde, men også meget charmerende med sine mange overraskelser.

Blandt nationer som Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Ny Kaledonien, Tahiti og Reúnion findes 11 klubber, der træder ind i 7. runde sammen med holdene fra Ligue 2.

En fransk klub kan kun møde en oversøisk klub, hvis man har ansøgt om chancen. Og det franske fodboldforbund sikrer økonomisk hjælp i forbindelse med rejsen.

Holdene, der skal rejse så langt og over så mange tidszoner, benytter selvsagt besøgene til at holde nogle dage fri rundt om kampen.