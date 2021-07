EM's bedste skifter storklub

Det har ganske vist været en slet skjult hemmelighed, at Gianluigi Donnarumma var på vej til at skifte fra Milan til Paris Saint Germain, men først nu bekræfter den ambitiøse, franske storklub, at man har skrevet en fem-årig kontrakt med den store italiener.

Milan-fans vidste godt, at han skulle sige ’ciao’ denne sommer efter ikke at være blevet enig med klubben om en forlængelse, og for få døgn siden skrev han da også et følelsesladet farvel til dem.

Donnarumma går formentlig ind til en fornuftig hyre i Paris, for dels koster han intet i overgangssum, og dels har han kunnet forhandle færdig som EM-slutrundens bedste spiller, officielt kåret af UEFA som den første målmand siden 1996.

Donnarumma har gjort Italien til europamestre og omfavnes af taknemmelige holdkammerater. Foto: Laurence Griffiths/AFP/Ritzau Scanpix

En status, han cementerede med afgørende handsker, da både Spanien og England blev besejret i semifinale og finale efter straffespark, og han leverede afgørelsen om Europamesterskabet ved at snuppe forsøget fra Bukayo Saka.

22-årige Donnarumma, der under slutrunden holdt sit bur rent i tre kampe, er allerede en veteran, for han debuterede som 16-årig og nåede 251 kampe for Milan med 88 clean sheets.

Donnarumma afløser Keylor Navas som førstemålmand i PSG.